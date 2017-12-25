Aksaray’da ‘Annem Babam Camideyim’ programı

Aksaray Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı, program öncesi Ulu Cami önünde yaptığı açıklamada, Kudüs’e dua etmek için sabah namazında bir araya geldiklerini söyledi. Kudüs’ün Müslümanların kırmızı çizgisi olduğunu vurgulayan Yazgı, "Mescid-i Aksa bizim kutsal ibadet merkezlerimiz arasında yer almaktadır. Müslümanlar olarak ABD’nin Kudüs kararını kınıyor ve tepki gösterdiğimizi tekrar ifade ediyorum. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın da her platformda söylediği gibi, dünya 5 ten büyüktür. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nda yapılan oylamayla, ABD’nin Kudüs’ü İsrail’in başkenti olarak tanıdığı karar reddedildi. Bu son kararla da dünyanın 5’ten büyük olduğunu gördük" dedi.

Aksaray ÖNDER İl Başkanı Kuddusi Bakar ve Genç ÖNDER İl Başkanı Ebubekir Demir ise, hedeflerinin sabah namazlarında camileri doldurmak olduğunu aktararak programa katılan herkese teşekkür etti. Ulu Cami önünde Aksaray Belediyesi tarafından vatandaşlara sıcak çorba ikramında bulunuldu. Başkan Yazgı, sabah namazından sonra emekliler dinlenme evinde vatandaşlarla bir araya gelerek sohbet etti. Programa, Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı, Ak Parti Merkez İlçe Başkanı Hamza Aktürk, İl Milli Eğitim Müdürü Hacı Ömer Kartal, İş-Kur İl Müdürü Mahmut Akkuş, ÖNDER İmam Hatipler Derneği İl Başkanı Kuddusi Bakar, ve çok sayıda protokol üyeleri katıldı.