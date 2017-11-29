Aksaray’da asayiş uygulamaları devam ediyor

İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şubesi, Terörle Mücadele (TEM) Şubesi, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi, Trafik Tescil ve Denetleme Şubesi ve Narkotik Suçlarla Mücadele (NSM) ekipleri, şehrin her bir köşesinde görev alarak uygulamalar yapıyor. Araçlar ve şahıslar üzerinde uygulama yapan ekipler, araçları durdurarak arama yapıyor. Araç sürücüleri ve araçta bulunan yolcuları da GBT sorgusundan geçiren ekipler, şahısların üzerini de didik didik arıyor. Suç ve suç unsuru teşkil eden olaylarda gerekli cezai işlemi uygulayan polis ekipleri, halkın güven ve huzurun için uygulamaların aralıksız devam edeceğini bildirdi.