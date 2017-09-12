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12 Eylül 2017 16:51

Aksaray’da at arabalarına yönelik uygulamalar sürüyor

Aksaray’da at arabalarına karşı uygulama yapan polis ekipleri, trafiği tehlikeye düşüren ve birçok kazaya sebebiyet veren tescilsiz at arabalarını trafikten men ediyor.

Aksaray’da at arabalarına yönelik uygulamalar sürüyor

12 Eylül 2017 16:51


Aksaray genelinde özellikle şehir merkezinde at arabalarına karşı geniş kapsamlı uygulamalar yapan İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şubesi ekipleri, trafiği tehlikeye düşüren ve birçok kazaya sebebiyet veren at arabalarına geçit vermiyor. Her gün belirli kavşaklarda görev alan polis ekipleri, gördükleri her at arabasını durdurarak trafikten men ediyor. Aksaray Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri ile ortaklaşa çalışan polis ekipleri aldıkları at arabalarını tutanak karşılığı trafikten men ederek belediye zabıta ekiplerine teslim ediyor. Belediye ekipleri ise tescilsiz olan at arabalarını bağlayarak otoparka çekerken, atları sahiplerine teslim ediyor.


İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şubesi yetkilileri Aksaray’da her alanda olduğu gibi trafiği olumsuz etkileyen tüm alanlarda denetleme ve uygulamaların aralıksız devam edeceğini bildirdi.




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