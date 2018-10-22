Aksaray'da barajda kaybolan 3 kişinin cesedi bulundu

Aksaray'da dün balık tutmak için evden çıktıktan sonra kendilerinden haber alınamayan 3 kişinin cesedi bulundu.

Olay, dün sabah saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Aksaray merkezde ikamet eden ve Gülağaç ilçesi Çatalsu köyünden olan Ahmet Şen (40), Şaban Asal (40) ve Dumrul Duru (40), Şaban Asal'a ait olan yabancı plakalı otomobil ile Çatalsu köyüne gittiler. Burada Mamasın Barajı kıyısına aracı bırakan 3 arkadaş daha sonra balık tutmak için küçük bir kayıkla baraja açıldı. Bir süre sonra kayık bilinmeyen bir sebeple battı. Batan kayıktaki 3 kişi de kayıkla birlikte baraj sularında kayboldu. Ailelerinin dün gece yarısı kendilerinden haber alamaması üzerine durum Acil Afet Durum (AFAD), Ulusal Medikal Kurtarma (UMKE), 112 Acil Yardım ekipleri ve Jandarma ekiplerine bildirildi. Bugün gün boyu Mamasın Barajı'nda arama kurtarma çalışması yapan ekipler akşam saatlerinde kaybolan Dumrul Duru ve Şaban Asal isimli şahısların cesedini buldu. Batmış tekneye de ulaşan ekipler dalış yaparak cesetleri çıkartırken, bir süre sonra Ahmet Şen'in de cesedine ulaşıldı. Cesetler otopsi yapılmak üzere Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.