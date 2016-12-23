Aksaray’da bayan kuaförlerine eğitim

Aksaray Kadın Koordinasyon Merkezi ve Berberler Kuaförler Odasının ortak organizesinde bayan kuaförlere yönelik ‘Cilt Sağlığı ve El Ayak Bakımı’ konulu seminer düzenlendi.

Aksaray Belediyesi Konferans Salonunda gerçekleşen eğitim seminerine Aksaray Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı’nın eşi, Berberler Odası Başkanı Mehmet Doğan ve bayan kuaförleri katıldı.

Seminerin açılış konuşmasını yapan Aksaray Belediye Başkanı eşi Hasibe Yazgı, “Hijyen hayatımızın her alanında olduğu gibi kişisel bakımda da önem arz etmektedir. Gelişen teknoloji ve bilime bağlı olarak hijyeni sağlamak artık çok daha kolay. Bizler, Kadın Koordinasyon Merkezi olarak Berberler ve Kuaförler Odamız ile ortak bir eğitim çalışması düzenledik. Burada amacımız iş yerlerinde ve müşterilerle temas halinde iken karşılaşabilecek riskler hakkında sizlere bilgi vermek, hem de bilinç oluşturmak istiyoruz. İnşallah eğitim seminerimiz faydalı olur diyorum. Katılımınızdan dolayı herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Seminere konuşmacı olarak katılan Podolog Tülay Kutlu, sunum eşliğinde el ve ayak bakımı konusunda bilgiler aktardı. Kuaförlerin bu konuya hassasiyet göstermesi gerektiğini belirten Podolog Tülay Kutlu, el ve ayak bakımının doğru yöntemlerini bir bir anlattı. Bunun için ise bakım yapan personelin bilinçli ve eğitimli olmasının şart olduğunu belirtti.

Verdiği bilgilerden dolayı Podolog Tülay Kutlu’ya teşekkür edilerek çini işlemeli tabak hediye edildi.