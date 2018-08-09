Aksaray’da bayram öncesi mezarlıklarda temizlik çalışması başlatıldı

Yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde vatandaşların kabir ziyaretlerini rahatlıkla gerçekleştirmeleri ve temiz bir ortamla karşılaşmaları için Aksaray Belediyesi Park Bahçeler ve Temizlik İşleri Müdürlüğünce mezarlıklar temizlik çalışması başlatıldı. Belli periyotlarla sürdüren temizlik çalışması Ervah Kabristanlığında başlarken Küçük Bölcek Mahallesinde bulunan çocuk mezarlığı da genel bir temizlikten geçti. Mezarlıkta yetişen zararlı otlar ile mezarlık içinde çöpler ekipler tarafından temizlenmeye başladı.