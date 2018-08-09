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09 Ağustos 2018 13:52

Aksaray’da bayram öncesi mezarlıklarda temizlik çalışması başlatıldı

Aksaray Belediyesi Park Bahçeler ve Temizlik İşleri Müdürlüğü ve Mezarlıklar Müdürlüğü, Ervah Kabristanlığı başta olmak üzere diğer mezarlıklarda bayram öncesinde bakım ve temizlik çalışması başlattı.

Aksaray’da bayram öncesi mezarlıklarda temizlik çalışması başlatıldı

09 Ağustos 2018 13:52


Yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde vatandaşların kabir ziyaretlerini rahatlıkla gerçekleştirmeleri ve temiz bir ortamla karşılaşmaları için Aksaray Belediyesi Park Bahçeler ve Temizlik İşleri Müdürlüğünce mezarlıklar temizlik çalışması başlatıldı. Belli periyotlarla sürdüren temizlik çalışması Ervah Kabristanlığında başlarken Küçük Bölcek Mahallesinde bulunan çocuk mezarlığı da genel bir temizlikten geçti. Mezarlıkta yetişen zararlı otlar ile mezarlık içinde çöpler ekipler tarafından temizlenmeye başladı.




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