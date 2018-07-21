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21 Temmuz 2018 16:22

Aksaray’da belediye çalışmaları sürüyor

Aksaray Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı’nın başlattığı, ‘Başkan Mahallemde’ projesi kapsamında belediye ekipleri, Dere ve Muhsin Çelebi Mahallesinde yoğun bir çalışma başlattı.

Aksaray’da belediye çalışmaları sürüyor

21 Temmuz 2018 16:22


Her gün yeni bir mahallede güne başlayan Belediye Başkan Haluk Şahin Yazgı, beraberindeki yardımcıları ve belediye birim müdürleri ile Dere ve Muhsin Çelebi Mahallesini içine alan bölgede çalışma startı verdi. Sabahın erken saatlerinde mesaiye diğer birimlerle eş zamanlı başlayan park ve bahçeler müdürlüğüne bağlı ekipler, mahallede bulunan yol ve kaldırımları temizledi. Uluırmak içi başta olmak üzere mahalle genelinde temizlik çalışması başlattı. Çocuk oyun parkında kullanılamaz hale gelen oyun grupları yenileriyle değiştirilirken parklarda eksikliği tespit edilen salıncak ve kaydıraklar da yine parklara ilave edildi. Mahalle sakinlerinin isteği üzerine mahalle içinde parklara mevsimlik çiçek dikimi yapılması talimatını veren Başkan Yazgı, mahalle sakinlerinin isteğini daha görüşme esnasında verdi. Vatandaşlardan gelen talep üzerine mahallede bulunan tatlı su çeşmesi ve çevresi bakım ve onarımdan geçti. Su Kanalizasyon Müdürlüğü ekipleri, Dere ve Muhsin Çelebi Mahallesinde kanalizasyon ve kanal temizliği yaparken Fen İşlerine bağlı ekipler de mahallede bozulan yol ve kaldırımların bakım ve onarımını yaptı. Kaldırımlarda işlevini yitirmiş bordür taşlar sökülerek yenileriyle değiştirildi. Her iki mahallede sabahın erken saatlerinde başlayan çalışma gün boyunca sürdü. Mahalle sakinleri çalışmalardan duydukları memnuniyeti mahallerine gelen Başkana teşekkür ederek gösterdiler.




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