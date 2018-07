Aksaray’da Bilgi Evlerinde 20 bin kitap halka sunuluyor

Aksaray Belediyesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, Bilgi Evlerinde 7’den 70’e herkesin ilgisini çekebilecek yaklaşık 20 bin civarında kitap bulunduğu belirtilerek, "Bilgi Evlerinde bulunan bu kitaplar vatandaşlara modern okuma salonlarında okuma ve inceleme imkanı verilmesinin yanı sıra okumasına evinde ya da okulunda devam etmek isteyen vatandaşlara ve öğrencilere de ödünç alabilme imkanı sunuluyor. Zinciriye Medresesi içerisinde bulunan Bilgi Evi Aksaray Belediyesinin yaptığı restorasyonlar ve düzenlemeler sayesinde binlerce kitapseverin hizmetine sunuldu. Bilgi Evine duyulan yoğun ilginin farkında olan Başkan Yazgı’nın verdiği talimatlar ile tiyatro kavşağında bulunan Şehit Yavuz Beyazıt Parkı içerisine Cemaleddin-i Aksaray-i Bilgi Evi ve Ulu Cami karşısında bulunan yeşil alana Sultan İkinci Kılıçaslan’ın adının verildiği Bilgi Evleri de binlerce kitapseverin hizmetine açıldı. Okuma alışkanlığının her geçen gün arttığı şehrimizde Zinciriye Medresesi Bilgi Evi, Cemaleddin-i Aksaray-i Bilgi Evi ve Sultan İkinci Kılıçarslan Bilgi Evi de sürekli kitap varlıklarını güncelleyerek ve imkanlarını yenileyerek her ay yaklaşık bin 500’e yakın yeni okuyucuya kapılarını açıp bu artışa katkı sağlıyor. Göreve geldiği günden beri Aksaray’ın her türlü sorununa çözüm üretmek için çaba sarf eden Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı’nın İlim Diyarı Aksaray’a adına yakışır bir şekilde kazandırılan bilgi evi projeleri vatandaşlar tarafından teveccüh ile karşılanıyor" denildi.