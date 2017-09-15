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15 Eylül 2017 14:16

Aksaray’da bir otomobile tüfekle ateş açıldı

Aksaray’da kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce bir otomobile tüfekle açılan ateş sonucu şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı.

Aksaray’da bir otomobile tüfekle ateş açıldı

15 Eylül 2017 14:16


Olay, Ereğli Kapı Mahallesi Kergi Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Eyüp O. (52), otomobilini yol kenarındaki park yerine park ederek işine gitti. Ardından araç yanına yaklaşan hafif ticari araç içerisinden tüfekle araca ateş açıldı. Tüfekle 3 el ateş eden kimliği belirsiz kişi ya da kişiler daha sonra hızla olay yerinden kaçtı. Olay sonrası şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı. Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen polis ekipleri, çevrede geniş güvenlik önlemleri alarak bölgedeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Güvenlik kamerasından araç plakasına ulaşan polis, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Yaşanan silahlı saldırı anı ise iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.


Ateş açılan otomobilin sahibi Eyüp O. ise ne olduğunu anlamadığını belirterek, aracını park ettiğini ve atış açıldığını söyledi.




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