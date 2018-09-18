Aksaray'da ‘biz polisiz' diyerek evi soyan 4 şüpheli yakalandı

Aksaray'da ‘biz polisiz' diyerek bir eve giren ve evdeki eşyaları 'araştırma yapacağız' diyerek alan 4 şüpheli, polis ekiplerinin operasyonuyla yakalandı.

Olay, geçtiğimiz günlerde Pınar Mahallesi 4013 Sokak'ta bulunan İmdat A.'ya (31) ait evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sabah erken saatlerde beyaz bir otomobil ile İmdat A.'nın evinin önüne gelen 4 şahıs, İmdat A.'nın zilini çaldı. 4 şüpheli, kapıyı açan İmdat A.'ya 'Biz polisiz, evde arama yapacağız' diyerek eve girdi. 4 zanlıyı polis zannedip evinin aranmasına izin veren İmdat A., evdeki tüm eşyaların yerini gösterdi. Sahte polisler evde değerli bir eşya bulamayınca İmdat A.'ya ait cep telefonu, fotoğraf makinesi, kuru sıkı tabanca ve sim kartları alarak, ‘Biz bunlar üzerinde araştırma ve inceleme yapacağız. El koyuyoruz' diyerek evden ayrıldı.

Ne olduğunu bile anlamayan İmdat A., durumdan şüphelenerek polisi aradı. Polis ile görüştükten sonra olayın dolandırıcılık olduğu anlaşılınca Aksaray İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. Olay yerinde inceleme yapan polis, bir görgü tanığının verdiği bilgilerden beyaz otomobile ulaştı. Verilen marka ve modele ait beyaz otomobil üzerinde şehir polis kamerası ve PTS kayıtlarından araştırmasını derinleştiren polis, kısa sürede aracı tespit etti. Bunun üzerine araç sahibi ve araç üzerinde teknik ve fiziksel takibe başlayan polis, yeterli delil ve bulgulara ulaştıktan sonra operasyon için harekete geçti.

Şüphelilerin Aksaray'ın Sultanhanı ilçesinde olduğunu belirleyen polis, iki farklı adrese gerçekleştirdiği operasyonda şüpheliler Numan A. (34), Suriye uyruklu Luay Buşi (23), İsmail Y. (29) ve Yusuf G.'yi (30) gözaltına alırken, şüphelilerin kullandığı otomobili de ele geçirdi. Emniyetteki sorgularının ardından mahkemeye sevk edilen şüphelilerden İsmail Y. tutuklanarak cezaevine gönderilirken, Yusuf G. ise serbest bırakıldı. Diğer 2 şüphelinin ise mahkemelerinin devam ettiği öğrenildi.