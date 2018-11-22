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Aksaray'da çocuğa taciz şüphelisi zırhlı araçla adliyeye sevk edildi

Aksaray’da devriye gezen polis ekipleri tarafından bir çocuğa cinsel tacizde bulunduğu sırada suçüstü yakalanan şüpheli, zırhlı araçla adliyeye sevk edildi.

Aksaray'da devriye gezen polis ekipleri tarafından bir çocuğa cinsel tacizde bulunduğu sırada suçüstü yakalanan şüpheli, zırhlı araçla adliyeye sevk edildi.


Olay, dün akşam saatlerinde Kireçlik mevkisi atış poligonu civarında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, bölgede devriye gezen İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, boş arazide bir kamyonet fark etti. Kontrol için kamyonete gizli olarak yaklaşan polis ekipleri, kamyonetteki bir şahsı erkek çocuğuna cinsel istismarda bulunurken suçüstü yakaladı. Araçtan indirilen C.S. (42) gözaltına alınırken, İ.S. (15) isimli çocuk polis merkezine götürüldü. Götürüldüğü İl Emniyet Müdürlüğünde sorgusu tamamlanan şüpheli, zırhlı polis aracıyla Aksaray Adliyesine sevk edildi. Sevk sırasında Asayiş Şubesi ekipleri geniş güvenlik önlemleri aldı. Uzun namlulu silahlarla güvenlik önlemi alan polis ekipleri tarafından önce hastaneye getirilen şüpheli, ardından adliyeye sevk edildi.

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