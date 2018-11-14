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Aksaray'da çocuklar için trafik eğitimi koridoru oluşturuldu

Çocuklarda trafik bilincinin oluşturulması, trafikte uyulması gereken kuralların öğretilmesinin amaçlandığı ‘Trafik Eğitim Koridoru’ Aksaray’da Hacı Mustafa Demir İlköğretim Okulu’nda düzenlenen törenle açıldı.

Çocuklarda trafik bilincinin oluşturulması, trafikte uyulması gereken kuralların öğretilmesinin amaçlandığı ‘Trafik Eğitim Koridoru' Aksaray'da Hacı Mustafa Demir İlköğretim Okulu'nda düzenlenen törenle açıldı.


Açılışın ardından Vali Ali Mantı ve protokol üyeleri, Trafik Eğitim Koridorunu öğrencilerle birlikte gezdi. Vali Mantı, çocukların güvenli oyun alanları, güvenli okul yolu, trafik ışıkları, emniyet kemeri, üst geçit kullanma, trafik işaretleri ve trafik kurallarını eğlendirerek öğretecek ‘Trafik Eğitim Koridoru'nun hayırlı olması temennisinde bulundu.


Açılış Törenine Aksaray Valisi Ali Mantı, Emniyet Müdürü Ali Karabağ, Jandarma Komutanı Albay Fuat Anık, Milli Eğitim Müdürü Hacı Ömer Kartal, Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürü Niyazi Turgay, Kamu Kurumları Müdürleri, öğretmen ve öğrenciler ile vatandaşlar katıldı.

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