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16 Haziran 2017 15:47

Aksaray’da Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği üreticilerle iftarla buluştu

Aksaray’da Damızlık Sığır Yetiştiricileri birliği tarafından birlik üyesi üreticileri yönelik iftar programı düzenlendi.

Aksaray’da Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği üreticilerle iftarla buluştu

16 Haziran 2017 15:47


İftar yemeğinin ardından bir konuşma yapan Aksaray Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Bekir Kayan, Aksaray’ın tarım ve hayvancılık kenti olduğunu belirterek, Türkiye’de olduğu gibi Aksaray’da da tarım ve hayvancılığın çok önemli olduğuna dikkat çekti. Tarım ve hayvancılığın lokomotif bir sektör olduğuna dikkat çeken Başkan Kayan, AK Parti hükümetinin tarım ve hayvancılığa çok ciddi destekler sağladığını ve birlik olarak da üreticilerin bu desteklemelerden faydalanması, daha fazla kazanç sağlaması ve kaliteli bir hayvancılık yapabilmelerini sağlamak amacıyla her türlü çalışmayı yaparak üreticilere destek olduklarını kaydetti.


Gerçekleştirilen programa Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Bestami Zabun, Ziraat Odası Başkanı Emin Koçak, Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı Mahmut Aktürk, Ticaret Borsası Başkanı Hamit Özkök, diğer sivil toplum örgütü başkanları ve tarım yetkilileri katıldı.




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