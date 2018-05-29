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29 Mayıs 2018 18:18

Aksaray’da deri üzerine yazılmış İncil ele geçirildi

Aksaray’da tarihi eser kaçakçılarına yönelik bir operasyon düzenleyen polis, tarihi eser olduğu değerlendirilen 1 adet sandık, deri üzerine yazılmış 2 adet İncil kitabı ile birlikte 2 şüpheliyi suçüstü yakaladı.

Aksaray’da deri üzerine yazılmış İncil ele geçirildi

29 Mayıs 2018 18:18


Operasyon, Aksaray merkez Turizm Caddesi üzerinde gerçekleştirildi. Edinilen bilgiye göre, Adana’dan Aksaray’a kaçak yollardan tarihi eser getirileceği bilgisine ulaşan İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, plakasını önceden belirledikleri 15 AAB 274 plakalı aracı Aksaray Adana Karayolunda takibe aldı. Şehir merkezine kadar yapılan takibin ardından yeterli delil ve bulgulara ulaşan KOM ekipleri Turizm Caddesinde operasyon için düğmeye bastı. Operasyonda araçta yapılan aramada 1 adet küçük ebatlı deri işlemeli üzerinde tarihi figürler bulunan sandık, 2 adet deri üzerine işlenmiş ve kitap haline getirilmiş üzerinde ve içerisinde çeşitli figürlerle okunmayan eski yazılar bulunan İncil kitabı ve 1 adet deri üzerine işlenmiş kabartı figürleri olan materyal ele geçirildi. Operasyonda Veysel Ö. ve Hasan A. isimli şahıslar hakkında 2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununa muhalefetten tahkikat başlatılarak her iki şahıs da gözaltına alındı.




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