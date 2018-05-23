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23 Mayıs 2018 12:26

Aksaray’da drone destekli uyuşturucu operasyonu: 10 gözaltı

Aksaray’da polisin drone destekli yaptığı uyuşturucu operasyonunda 10 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Aksaray’da drone destekli uyuşturucu operasyonu: 10 gözaltı

23 Mayıs 2018 12:26


Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele (NSM) Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptıkları ve kullandıkları şüphesiyle 10 şahsı takibe aldı. Takip sırasında 20 kişi hakkında işlem yapan ekipler, yaklaşık 2 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından yeterli delile ulaşarak sabah erken saatlerde operasyon için düğmeye bastı. Drone destekli gerçekleştirilen operasyonda 10 ayrı adrese baskın yapan polis ekipleri 10 şüpheliyi yakalanarak gözaltına aldı. Evlerde, arabalarda ve bahçelerde narkotik köpeğin yardımıyla yapılan aramalarda 12,68 gram eroin, 2,5 gram metamfetamin, bin 22 adet uyuşturucu hap, 200 gram uyuşturucu skunk maddesi, bir adet ruhsatsız tabanca ve tabancaya ait 7 adet fişek, bir adet ruhsatsız av tüfeği ve bu tüfeğe ait 35 adet fişek ele geçirdi.


Olayla ilgili soruşturma sürüyor.




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