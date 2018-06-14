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14 Haziran 2018 18:43

Aksaray’da drone ile trafik uygulaması

Aksaray’da vatandaşların Ramazan Bayramı öncesinde güvenli şekilde seyahat edebilmeleri amacıyla şehirlerarası yollarda geniş güvenlik önlemleri alarak denetimler yapan İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, drone kamera ve polis araçları üzerinde kayan dijital yazıyla denetim yaptı.

Aksaray’da drone ile trafik uygulaması

14 Haziran 2018 18:43


Aksaray’da bayram öncesi yollarda geniş güvenlik önlemleri alan İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, drone kamera ile uygulama yaptı. Aksaray Ankara, Konya, Nevşehir ve Adana Karayolunda görev alan ekipler 24 saat aralıksız olarak uygulama yaparken, drone kameralarla kilometrelerce uzaklıktaki araçların trafik kuralı ihlallerini tespit ederek cezai işlem uyguladı. Emniyet ayrıca, polis aracı üzerine monte edilmiş kayan dijital yazılarla sürücülere görsel uyarılarda bulundu. Uygulamalarda polis ekipleri sürücülere ve yolculara da kolonya ve şeker ikram edilerek bayramlarını kutladı.


Konuyla ilgili bilgiler veren Aksaray İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şubesi Müdürü Nail Sevgican, amaçlarının huzur ve güven ortamında trafiği sağlamak olduğunu belirterek, “Bayram öncesi ek tedbirler aldık. Bunlar gerek Jandarma Komutanlığı ile ortak çalışmalar, gerek drone ile denetim, gerekse de pankartlarla uyarılar. Yine otobüslerin hareket noktalarında sürücü ve yolcularla ilgili bilinçlendirme çalışmaları yaptık. Huzurlu ve güven ortamında vatandaşlarımızın seyahatlerini sağlamak için Aksaray İl Emniyet Müdürlüğü olarak çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Drone ile, İHA ile ortaklaşa yaptığımız çalışma neticesinde yol üzerinde kural ihlali yapan sürücülerin tespitini yapıp ilerdeki ekibe bildirmek sureti ile uyarı ve cezai işlemini uyguluyoruz” dedi.


Araç sürücüleri ise uygulamalardan son derece memnun olduklarını belirterek emniyet teşkilatına teşekkür etti.




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