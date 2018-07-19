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19 Temmuz 2018 16:38

Aksaray’da elektrik akımına kapılan genç ağır yaralandı

Aksaray’da bir halı yıkama fabrikasında elektrik akımına kapılan genç ağır yaralandı.

Aksaray’da elektrik akımına kapılan genç ağır yaralandı

19 Temmuz 2018 16:38


Olay, Hacılar Harmanı Mahallesi Toptancılar Sitesinde bulunan bir halı yıkama fabrikasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 19 yaşındaki Mustafa A., halı yıkamak için halı yıkama makinesini çalıştırmak istedi. Makinenin şalterini kaldırması ile birlikte sebebi belirlenemeyen bir şekilde elektrik akımına kapılan Mustafa A., yaklaşık 5 metre uzaklığa düştü. Düşmesi ile birlikte kafasından aldığı darbeyle de yaralanan Mustafa A., mesai arkadaşlarının haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Mustafa A.’nın durumunun ağır olduğu öğrenilirken, polis olayla ilgili araştırma başlattı.




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