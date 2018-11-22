Aksaray'da engelli yerlerine park edenlere ceza

Aksaray'da trafik kural ve ihlallerine geçit vermeyen trafik ekipleri, engelli park yerine araç park eden 40 araca 216'şar TL olmak üzere toplam 8 bin 640 TL para cezası uyguladı.

Aksaray İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şubesi ekipleri, gün boyu çeşitli alanlarda yaptığı uygulamalar ile kural ve ihlallere geçit vermedi. Yapılan uygulamalar kapsamında engelli araç park yerlerini sık sık kontrol eden trafik ekipleri, yeni Eğitim ve Araştırma Hastanesi otoparkında yaptığı iki ayrı uygulamada 40 ayrı aracın engelli otoparkına araç park ettiğini tespit etti. Park eden araçların bir bir fotoğraflarını çeken trafik ekipleri, araçların her birine 216 TL olmak üzere toplam 8 bin 640 TL para cezası kesti.