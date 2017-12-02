Aksaray’da engelliler yürüdü

AK Parti yönetimi, Aksaray Belediyesi ve sivil toplum örgütleri ile engellilerin katıldığı yürüyüş Aksaray Belediye binası önünden başlayıp 15 Temmuz Milli İrade Meydanı’nda son buldu. Burada bir açıklama yapan Engelliler Derneği Başkanı Bekir Kaya, “3 Aralık Dünya Engelliler Günü, engellilerin kendini toplumda farkındalığını hissettirmesi için bir fırsattır. Bizlerde Aksaray’daki siyasilerle birlikte bu farkındalığı oluşturmak için küçük bir yürüyüş düzenledik. Bu katılımdan dolayı tüm engelli kardeşlerime teşekkür ediyorum. Çok önemli bir yürüyüş bu. Çünkü iktidarımız ile birlikte el ele, hükümet ile birlikte el ele olmak bizler için çok büyük bir mutluluktur” dedi.

Belediye Başkan Vekili Süleyman Canbulut ise, “Engelli kardeşlerimiz spor, sanat, edebiyat, sivil toplum, siyaset ve iş dünyası gibi hayatın her alanında sergiledikleri üstün başarılarla, azim ve kararlılıkla hepimize örnek oluyorlar. Bize, yani devlete ve topluma düşen engelli insanlarımızın kendilerini ve hayallerini gerçekleştirebilecekleri eşit vatandaşlar olarak toplumda var olabilecekleri imkanları sunmaktır” dedi.