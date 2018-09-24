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Aksaray'da eroinle yakalanan şüpheli tutuklandı

Aksaray’da polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda eroinle yakalanan 1 şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Aksaray'da polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda eroinle yakalanan 1 şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.


Edinilen bilgiye göre, Mehmet B. (24) isimli şahsın uyuşturucu ticareti yaptığı bilgisine ulaşan İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele (NSM) Şubesi ekipleri, şüpheliyi bir süre takibe aldı. Teknik ve fiziksel olarak yapılan takibin ardından yeterli delil ve bulgulara ulaşan polis, Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nde operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında Mehmet B., gözaltına alındı. Şüphelinin üzerinde yapılan aramada 10 fişek halinde eroin maddesi ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 305 TL para ele geçirildi.


Sorgulanmak üzere emniyete götürülen zanlı, sorgusunun ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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