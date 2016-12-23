Aksaray’da ev, iş yeri ve araç kurşunlayan 4 kişi yakalandı

Aksaray’da 3 araç, 3 ev ve 2 iş yerini kurşunlayan 4 kişi, polisin takibi sonucu yakalandı.

Geçtiğimiz günlerde 3 ev, 3 araç ve 2 iş yeri kimliği belirsiz 4 kişi tarafından pompalı tüfek ve tabancayla kurşunlanmıştı. Olayın ardından geniş çaplı araştırma ve soruşturma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, güvenlik kamerası ve diğer bulgulardan yola çıkarak olayı gerçekleştirdikleri iddia edilen Memduh D. (18), Samet Ç. (20), Onur A. (18) ve İrfan T. (28) isimli şahısları tespit etti. Ardından şüphelileri takibe alan polis, yapılan takibin ardından bugün 4 şüpheliyi düzenlediği operasyonla evlerinde yakaladı. Şüpheliler ile birlikte 4 adet ruhsatsız pompalı tüfek ile 1 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Şüpheliler, emniyetteki sorgularının ardından Aksaray Adliyesine sevk edildi.