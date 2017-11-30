Aksaray’da evi yanan vatandaşa AFAD konteyner verdi

Olay, geçtiğimiz hafta merkeze bağlı Altınkaya beldesi Tepe yaylasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, çiftçilikle geçimini sağlayan İbrahim Akbulut’a ait ev, bilinmeyen bir nedenden çıkan yangın sonucu tamamen yandı. Bunun üzerine kalacak yeri olmayan vatandaş resmi kurumlara müracaatta bulundu. Konuyu değerlendiren AFAD Müdürlüğü ekipleri adrese giderek araştırma yaptı. Yapılan incelemelerin ardından vatandaşın mağduriyetine kanaat getiren AFAD ekipleri, vatandaşın normal hayata dönene kadar acil barınma ihtiyacının karşılanması amacıyla 1 adet konteyner verdi. İkamet ettiği alana getirilen konteyner yine AFAD ekipleri tarafından kurularak vatandaşa teslim edildi.

Konteynerine kavuşan İbrahim Akbulut emeği geçen herkese teşekkür etti.