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20 Eylül 2017 09:29

Aksaray’da FETÖ/PDY operasyonu: 17 gözaltı

Aksaray merkezli 3 ilde FETÖ/PDY soruşturması kapsamında öğretmenlere yönelik düzenlenen operasyonda 17 kişi gözaltına alındı.

Aksaray’da FETÖ/PDY operasyonu: 17 gözaltı

20 Eylül 2017 09:29


Edinilen bilgiye göre, Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülmekte olan FETÖ/PDY soruşturması kapsamında örgüte yardım ve yataklık yaptıkları iddia edilen 20 öğretmene yönelik Aksaray merkezli Kırşehir ve Ankara illerinde operasyon düzenlendi. 17’si Aksaray’da 3’ü diğer illerde olmak üzere 20 ayrı adrese eş zamanlı baskın yapan polis, Aksaray’daki adreslerde bulunan 17 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. Diğer illerde operasyonun sürdüğü öğrenilirken, operasyon kapsamında gözaltına alınan şüpheliler Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra sorgulanmak üzere il emniyet müdürlüğüne götürüldü.


Operasyonla ilgili soruşturma sürüyor.




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