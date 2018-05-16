Aksaray’da FETÖ/PDY operasyonu: 3 gözaltı

Edinilen bilgiye göre, Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, FETÖ/PDY ile irtibatlı oldukları öğrenilen ve özel okullarda görev yapan 3 öğretmen hakkında yakalama kararı çıktı. Bunun üzerine harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ve Terörle Mücadele (TEM) Şubesi ekipleri 3 ayrı adrese eş zamanlı olarak gerçekleştirdikleri operasyonla 3 öğretmeni yakalayarak gözaltına aldı. Gözaltına alınan öğretmenler Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.