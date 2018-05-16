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16 Mayıs 2018 11:34

Aksaray’da FETÖ/PDY operasyonu: 3 gözaltı

Aksaray’da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında özel öğretmenlere yönelik gerçekleştirilen operasyonda 3 kişi gözaltına alındı.

Aksaray’da FETÖ/PDY operasyonu: 3 gözaltı

16 Mayıs 2018 11:34


Edinilen bilgiye göre, Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, FETÖ/PDY ile irtibatlı oldukları öğrenilen ve özel okullarda görev yapan 3 öğretmen hakkında yakalama kararı çıktı. Bunun üzerine harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ve Terörle Mücadele (TEM) Şubesi ekipleri 3 ayrı adrese eş zamanlı olarak gerçekleştirdikleri operasyonla 3 öğretmeni yakalayarak gözaltına aldı. Gözaltına alınan öğretmenler Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.


Olayla ilgili soruşturma sürüyor.




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