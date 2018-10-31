Aksaray'da FETÖ/PDY operasyonu: 9 gözaltı

Aksaray'da FETÖ/PDY silahlı terör örgütü TSK yapılanmasına yönelik gerçekleştirilen operasyonda, 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında Harp Okullarından ihraç edilen, ankesörlü telefonlardan ardışık olarak arandıkları tespit edilen 10 şüphelinden 9'u gözaltına alındı.

Operasyon, sabah saatlerinde gerçekleştirildi. Edinilen bilgiye göre, Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülmekte olan Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) Silahlı Terör Örgütü Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) yapılanması soruşturması kapsamında, Aksaray'daki ankesörlü telefonlardan ardışık olarak arandıkları tespit edilen 10 şüpheliye yönelik operasyon düzenlendi.

Aksaray nüfusuna kayıtlı olan ve 15 Temmuz 2016 tarihinde yaşanan darbe girişimin ardından öğrenim gördükleri Harp Okullarından ihraç edilen, halen Aksaray'da ikamet eden 10 şahsı yakalamaya yönelik 10 ayrı adrese eş zamanlı olarak gerçekleştirilen operasyonda 9 zanlı gözaltına alındı. Firari olan 1 şüpheliyi de yakalama çalışmaları ise devam ediyor. Yakalanan 9 şahıs hastanede sağlık kontrolünden geçirilmelerinin ardından İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.