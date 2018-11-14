Aksaray'da fosseptik çukuruna düşen gebe inek kepçeyle kurtarıldı

Aksaray'da fosseptik çukuruna düşen gebe inek, itfaiye ve AFAD ekipleri tarafından kepçeyle çıkarıldı.

Olay, merkeze bağlı Topakkaya beldesinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, beldede oturan çiftçi Abdullah Keleş'e ait gebe inek, ahırın arka kısmında bulunan fosseptik çukuruna düştü. Durumu fark eden Abdullah Keleş ilk etapta düşen ineği kendi imkanlarıyla çıkarmaya çalıştı. İneği çıkaramayan Keleş, itfaiye ve AFAD ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, fosseptik çukuruna inerek ineğin ayaklarını zincirle bağladı. Ardından inek kepçe marifeti ile yukarı çekilerek mahsur kaldığı yerden kurtardı. Fosseptikten çıkarılan inek sahibine teslim edildi.