Aksaray'da gençlere ‘Psikolojik Dayanıklılık' eğitimi verildi

Aksaray İl Sağlık Müdürlüğü Ruh Sağlığı Programları Birimi tarafından ‘Değişen Dünyada Gençler ve Ruh Sağlığı' olarak belirlenen 10 Ekim Dünya Ruh Sağlığı Günü nedeniyle gençlere yönelik ‘Psikolojik Dayanıklılık' eğitimi verdi.

Aksaray Ticaret ve Sanayi Odası Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen eğitime çok sayıda öğrenci katılırken, eğitim Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesinde görevli Psikiyatri Uzmanı Dr. Şengül İlkay tarafından verildi. Dr. İlkay, gençlik dönemi, bireyin sosyal ve fiziksel değişiklikler yaşadığı, yetişkin rolüne hazırlandığı, kimlik bulma çabalarının arttığı bir dönem olmakla birlikte, önemli ruhsal hastalıkların ortaya çıkma riskini de barındıran bir süreç olduğunu belirterek, “Günümüzde gençler, daha önceki dönemlerden daha farklı ve hızlı değişimlerin olduğu bir dönemde yaşamakta, teknolojik gelişmelere yoğun olarak maruz kalmaktadır. Bu hızlı değişim ve gelişmeler, onların hayatında olumlu olduğu kadar, doğru olarak desteklenmediğinde olumsuz bir takım etkilere de sebep olabilmektedir. Gençlerin birçoğu teknolojinin sunduğu sanal ilişkilerle bağ kurmaya çalışırken, sosyal etkileşimin azlığı onları yalnız hissettirmekte, ruh sağlığını güçlendirecek ya da psikososyal destek alabilecekleri doğru kaynakları da bilememektedir. Bu nedenle onların doğru yönlendirilmeleri ve psikososyal yönden aradıkları destekleri nereden bulacakları konusunda bilgilendirilmeleri oldukça önemlidir. Gençler geleceğimizin teminatıdır ve geleceğimiz gençlerin sağlıklı, mutlu ve üretken olmalarına bağlıdır” dedi.