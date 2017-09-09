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09 Eylül 2017 16:42

Aksaray’da geniş güvenlikli uygulamalar sürüyor

Aksaray’da geniş güvenlik önlemleri alan polis, denetim ve kontrollerini aralıksız olarak sürdürüyor.

Aksaray’da geniş güvenlikli uygulamalar sürüyor

09 Eylül 2017 16:42


Aksaray polisi, şehrin coğrafi konumu itibari ile önemli bir geçiş güzergahı olması nedeniyle özellikle karayollarında denetim ve kontrollerini sürdürüyor.


Aksaray’ı Ankara, Konya, Adana ve Nevşehir illerine bağlayan karayollarında görev alan polis ekipleri, tüm araçları durdurarak arıyor. Araçlarda yapılan aramaların ardından sürücü ve yolcular üzerinde de aramalar yapan polis ekipleri, ayrıca tüm şahısların GBT sorgulamasını gerçekleştiriyor. Trafikten asayiş konularına kadar her alanda denetim yapan polis ekipleri, ayrıca hız kontrollerine de aralık sürdürüyor.




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