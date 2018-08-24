Aksaray’da gölete giren genç boğuldu

Olay, Aksaray’ın Ortaköy ilçesine bağlı Gödeler köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Muhammet Öztürk (18) arkadaşlarıyla piknik yapmak için Gödeler köyündeki gölete gitti. Piknik yaptıktan sonra Öztürk ve arkadaşları burada serinlemek için gölete girdi. İddiaya göre, kıyıya yakın yüzen Muhammet Öztürk, bir süre yüzdükten sonra gözden kayboldu. Arkadaşları ve gölet çevresinde piknik yapan vatandaşlar durumu kurtarma ve sağlık ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen Aksaray Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü ekipleri gölete dalış yaparak kurtarma çalışması yaptı. Yaklaşık 1 saat süren çalışmanın ardından 15 metre derinlikte Öztürk’ün cansız bedenine ulaşıldı. AFAD ekiplerince çıkarılan Öztürk’ün cesedi otopsi yapılmak üzere Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.