Aksaray’da ‘Gönül Elçileri’ projesi kapsamında fidan dikimi yapıldı

Türkiye’de orman alanlarının korunması ve ağaçlandırmanın teşviki amacıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan öncülüğünde başlatılan “Gönül Elçileri” Projesi kapsamında Aksaray Valiliği, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü ve Orman İşletme Müdürlüğü tarafından 15 Temmuz Şehitleri Hatıra Ormanlığında 350 adet çam fidanı toprakla buluşturuldu. Vali Aykut Pekmez’in eşi Yeşim Pekmez başkanlığında düzenlenen programa Vali Yardımcısı Kubilay Ant, Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Akın’ın eşi Zelihan Akın, Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanı Seyfullah Sarıgül’ün eşi Semiha Sarıgül ve çok sayıda davetli katıldı.