Aksaray’da hayvan üreticilerine yüzde 30 gebe düve desteklemesi

Üreticilerin aldığı gebe düvelerin yüzde 30’unu devlet karşılayacak.

Konuyla ilgili bilgi veren Aksaray Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Bekir Kayan, bu uygulamanın daha önceki yıllarda 31 ili kapsadığını belirterek, bu yıl Aksaray’ın da içerisinde yer aldığını söyledi. Tarım ve hayvancılığın hızla ilerlediği Aksaray için önemli ve güzel bir destekleme olduğunu belirten Kayan, “Bu proje devletimizin daha önce 31 ile uyguladığı bir projeydi. Bu yıl Aksaray’ı da kapsadı. Gebe düve satın alan üreticilerimize yüzde 30 hibe desteği çıktı. Tabii burada bakanlığımızın belirlediği bazı kriterler var. Üreticilerimiz bugünden itibaren tarım il müdürlüğüne başvuru yapabilirler. 30 gün süresi var. Üreticilerin bunlara dikkat etmesi gerekiyor. Bu destekten faydalanacak üreticilerimiz en az 20 baş ile 100 baş arası hayvan alabilirler. İl müdürlüğümüzün belirlemiş olduğu kriterler çerçevesinde tüm üreticilerimiz bu destekten faydalanabilecek. Bu destek etçi ırklarda veriliyor. Geri ödemesi olmayan bir destek. Üreticimiz 10 bin TL’ye hayvan aldıysa bunun 3 bin TL’sini, yani yüzde 30’unu devletimiz karşılıksız hibe şeklinde karşılayacak. Ama üreticilerimiz de köylerinde hayvancılığı yapmak zorunda. Şimdiden bütün üreticilerimize hayırlı uğurlu olsun” dedi.