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17 Mayıs 2018 10:28

Aksaray’da Hint keneviri operasyonu

Aksaray’da polisin bir evin bahçesinde yaptığı aramada 217 kök Hint keneviri ele geçirildi.

Aksaray’da Hint keneviri operasyonu

17 Mayıs 2018 10:28

Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.


Edinilen bilgiye göre, bir kişinin evinin bahçesinde Hint keneviri yetiştirdiği bilgisine ulaşan İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele (NSM) Şubesi ekipleri, teknik ve fiziksel takip başlattı. Yapılan takibin ardından yeterli delil ve bulgulara ulaşan polis, operasyon için sabah erken saatlerde düğmeye bastı. Tacin Mahallesi’nde bulunan eve gerçekleştirilen operasyonda şüpheli M.S. yakalanarak gözaltına alındı. Evin bahçesinde ve müştemilatında yapılan aramalarda 217 kök Hint keneviri ele geçirildi.


Operasyonla ilgili soruşturma sürüyor.




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