Aksaray’da iki otomobil çarpıştı: 1 yaralı

Kaza, Fatih Mahallesi Sağlık Köy yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sağlık Köy’den şehir merkezi istikametine seyreden Muhammet B. (25) idaresindeki 68 HN 828 plakalı otomobil, kavşaktan dönmek isteyen Yakup A. (51) idaresindeki 68 DU 407 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada 68 HN 828 plakalı otomobilde yolcu olarak bulunan Hafize Ç. (62) yaralandı. Yaralı olay yerine gelen ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alınırken, durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.