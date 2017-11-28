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28 Kasım 2017 12:17

Aksaray’da iki otomobil çarpıştı: 1 yaralı

Aksaray’da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Aksaray’da iki otomobil çarpıştı: 1 yaralı

28 Kasım 2017 12:17


Kaza, Fatih Mahallesi Sağlık Köy yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sağlık Köy’den şehir merkezi istikametine seyreden Muhammet B. (25) idaresindeki 68 HN 828 plakalı otomobil, kavşaktan dönmek isteyen Yakup A. (51) idaresindeki 68 DU 407 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada 68 HN 828 plakalı otomobilde yolcu olarak bulunan Hafize Ç. (62) yaralandı. Yaralı olay yerine gelen ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alınırken, durumunun iyi olduğu öğrenildi.


Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.




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