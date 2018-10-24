Aksaray'da iki otomobil çarpıştı: 3'ü çocuk 9 yaralı

Aksaray'da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3'ü çocuk 9 kişi yaralandı.

Kaza, Aksaray Ortaköy Yolu Bağlıkaya beldesi mevkisinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Ortaköy istikametine seyreden Dede K. (66) idaresindeki 68 BF 522 plakalı otomobil, sürücüsünün şeritten çıkması sonucu karşı yönden gelen Hakan D. (39) yönetimindeki 68 DY 346 plakalı otomobille çarpıştı. Kaza sonrası her iki araçta bulunan sürücüler ve Emine K. (67), Pakize A. (56), Haci Ş. (60), Nazmiye D. (35), Aslı D. (7), Orhan Faik D. (9), Elif Naz D. (1) yaralandı.

Yaralılar olay yerine gelen 112 acil yardım ekiplerince Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.