Aksaray’da ikinci kadın aktivite merkezinin temeli atıldı

Temel atma törenine Aksaray Milletvekili Cengiz Aydoğdu, Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı, İl Genel Meclis Başkanı Mehmet Tüzün, başkan yardımcıları ve çok sayıda davetli katıldı. Tesisin temel atma töreninde konuşan Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı, “Bu bölge 15-20 bin nüfusun bulunduğu bir alan. Bu bölgede yaşayan hanımlarımızın kendi el becerilerini geliştirebileceği, aktiviteler yapabileceği bir alan olacak. Belediye meclis üyelerimize, başkan yardımcılarımıza ve teknik ekibimize de buradan teşekkür ediyorum. Çünkü bu proje start verdiğimiz andan itibaren çalışmalar en kısa zamanda başladı. Şuanda da hep birlikte temelini atıyoruz. Bu projenin ilkini Fatih Mahallesi’nde gerçekleştirmiştik, bu da ikincisi olacak. Orada ne gördüyseniz burada da aynıları olacak. Hamamı olacak, havuzu olacak, spor aletleri olacak, kursiyerlerimizin el emeklerini geliştirecekleri kurs alanları olacak. Fatih Mahallesi’nde çok yoğun kullanılıyor ve o kadar memnunlar ki bu çalışmanın daha yaygınlaşmasını istiyorlar. Bugün burada Cumhuriyet, Yunus Emre ve Çiftlik mahallelerine hitap edecek bir merkezin daha temelini atıyoruz” dedi.

Hizmetin Aksaray’a hayırlı olması temennisinde bulunan Milletvekili Cengiz Aydoğdu da, “Belediyecilik kamu hizmetinin vatandaşa değen yönüdür. Bugün burada temelini atacağımız şeyin bir benzerini yaptık denedik ve başarılı olduk. Çok ciddi ilgi gördü. Ama ben sadece farklı bir isim bulma taraftarıyım. Kadın aktivite merkezi yerine daha farklı bir isim bulmak için çalışalım. Bulursak Türkiye’de de bir ilk olur ve bunu yapan da biz olursak güzel bir tanıtım yapmış oluruz. Çok faydalı bir hizmet. Kültürden sanata, spordan sağlığa ve okuma kurslara varana kadar insanlarımızın sosyalleşmesini ve genç kızlarımızın hayata dolu dolu katılmasını sağlayacak bir alan olacak” diye konuştu.

Konuşmaların ardından protokol üyeleri kurdele keserek tesis inşaatının başlaması için temele ilk betonu attı.