Aksaray’da il istihdam ve mesleki eğitim kurulu toplantısı

2018 Yılı İşgücü Eğitim Planına istinaden yapılan faaliyetlerin değerlendirildiği toplantıda İl istihdam Yürütme Kurulu tarafından oluşturulan gündem maddeleri görüşüldü.

Aksaray Valisi Aykut Pekmez yaptığı açıklamada, Aksaray’da istihdamın arttırılmasına yönelik çalışmaların artarak devam edeceğini belirtti. Mesleki eğitim kurslarının önemini belirten Vali Pekmez, Çalışma ve İş Kurumu tarafından düzenlenen istihdam garantili kurslar ile mesleki eğitim kurslarının düzenlenmeye devam edeceğini, yetişmiş eleman ihtiyacının karşılanmasına yönelik açılan bu kursların çok önemli olduğunu söyledi. Toplantıda daha sonra Çalışma ve İş Kurumu Müdürü Mahmut Akkuş tarafından 2018 yılı faaliyetleri hakkında kurula bilgi verildi.

2018 yılı Haziran ayı sonu itibariyle bin 554 erkek 574 kadın olmak üzere toplam 2 bin 128 kişi işe yerleştirildiğini ifade eden Akkuş, Aksaray Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü eski hükümlü ve engelli hibe destek projelerin de Türkiye birincisi dezavantajlı gruplar içerisinde yer alan engelli kadın ve genç istihdamında ise Türkiye 5’incisi olduğunu söyledi. Mesleki eğitim ve işbirliği geliştirme protokolü kapsamında düzenlenen istihdam garantili kursların işverenler tarafından yoğun ilgi gördüğünü belirten Akkuş, Çalışma Hayatında Milli Seferberlik kapsamında ilave istihdam teşvikleri ile kadınların çalışma hayatı içerisinde daha fazla yer alması için gerçekleşen düzenlemeler ile verilen destekler hakkında bilgi verdi. 2018 yılı 1. Dönem içerisinde 60 engelli ve eski hükümlü projesinin Aksaray’da başarı ile sonuçlandığını kaydeden Akkuş, 2 çağrı dönemi için toplam 32 kişinin proje verdiğini belirtti. İl istihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu toplantısında turizm sektöründeki firmaların karşılaştığı sorunlar ile ARGE gerçekleştiren firmaların sorunları ve çözüm önerileri üzerinde görüşmede bulunuldu.