Aksaray'da İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu Toplantısı Vali Aykut Pekmez başkanlığında gerçekleştirildi.

Valilik ek hizmet binası toplantı salonunda gerçekleştirilen 2018 Yılı İşgücü Eğitim Planına istinaden yapılan faaliyetlerin değerlendirildiği toplantıda, İl istihdam Yürütme Kurulu tarafından oluşturulan gündem maddeleri görüşüldü. Toplantıda ihracat yapan firma temsilcilerinin karşılaştıkları sorunlar değerlendirilirken, Gümrük Müdürlüğü tarafından ihracat ve ithalat yapan firmalara verilen hizmetler ile ihracat işlemlerinde kolaylaştırılan yeni hizmetler hakkında sunum yapıldı. Aksaray Valisi Aykut Pekmez, Aksaray'da yetişmiş eleman ihtiyacının karşılanması amacıyla meslek edindirme kurslarının düzenlendiğini, bu noktada gelen taleplere ve meslek dallarına göre bu kursların devam edeceğini söyledi. Vali Pekmez, Cumhurbaşkanlığınca başlatılan Çalışma Hayatında Milli Seferberlik uygulamasının Aksaray'da çok olumlu sonuçlar ortaya koyduğunu, belirlenen hedefin üzerinde bir artış sağlandığını belirterek 2018 yılı 2. Çalışma Hayatında Milli Seferberlik uygulaması ve 100 günlük eylem planı dahilinde hazırlanan projelerle Aksaray'da istihdama, ekonomiye önemli katkılar sağlanacağını belirtti. Toplantıda Çalışma ve İş Kurumu Müdürü Mahmut Akkuş tarafından 2018 yılı faaliyetleri hakkında kurula bilgi verildi. 2018 yılı Eylül ayı sonu itibariyle 2 bin 317 erkek 930 kadın olmak üzere toplam 3 bin 247 kişinin işe yerleştirildiğini ifade eden Akkuş, bir önceki yıla oranla yüzde 87'lik artışla kadınların istihdam edilmesi ile önemli bir başarının elde edildiğini vurguladı.