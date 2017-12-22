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22 Aralık 2017 12:48

Aksaray’da inşaat iskelesinden düşen 2 işçi yaralandı

Aksaray’da inşaatta çalışan 2 işçi, 8 metre yüksekliğindeki iskeleden düşerek yaralandı.

Aksaray’da inşaat iskelesinden düşen 2 işçi yaralandı

22 Aralık 2017 12:48


Olay, Cumhuriyet Mahallesi’nde bir inşaatta yaşandı. Edinilen bilgiye göre, inşaatın ikinci katındaki 8 metre yüksekliğindeki iskelede dış cephe sıvası yapan 2 işçi, aniden dengelerini kaybederek aşağıya düştü. İş arkadaşlarının durumu fark etmesi üzerine sağlık ekiplerine haber verildi. Kısa sürede olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri yaralı Özcan İ. (47) ve Ramazan Ç. (37) adlı işçileri alarak Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı. Burada tedavi altına alınan işçilerin durumlarının iyi olduğu öğrenildi.


Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.




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