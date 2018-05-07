Aksaray’da iş kadını sayısı artıyor

Girişimcilik eğitimi alan ve KOSGEB desteklerinden yararlanarak kız kardeşi ve erkek kardeşi ile birlikte fotoğraf stüdyosu açan Özlem Ulu’yla görüşen Yeşim Pekmez, kadınların birçok alanda ticaret hayatında yer aldığını söyledi.

Yeşim Pekmez, beraberinde Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanı Seyfullah Sarıgül’ün eşi Semiha Sarıgül, Emniyet Müdürü Ali Karabağ’ın eşi Reyhan Karabağ ile iş kadınlarıyla bir araya geldi. İş kadınlarıyla görüşen Pekmez, kadınların aldığı girişimcilik eğitiminin ardından iş hayatını değerlendirdi. Yeşim Pekmez, kendi işini kurmak isteyen kadınlara pozitif ayrımcılıkla önemli destekler sunulduğunu belirterek, kadınların ticari hayatta yer almasının önemine değindi. Ticarete atılarak cesaret gösteren ve başarılı çalışmalar yapan kadınları tebrik eden Pekmez, başarılı iş kadınlarının ve işletmelerin sayısının her geçen gün arttığını kaydetti.