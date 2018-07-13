Aksaray’da kaçak silah operasyonu: 3 gözaltı

Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, bir otomobilde kaçak silah bulunduğu bilgisine ulaşan İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele (NSM) Şubesi ekipleri, sabah saatlerinde otomobilin yerini tespit ederek takibe aldı. Bir süre yapılan takibin ardından Zincirli Mahallesi’nde bir av bayi önüne park eden otomobilden inen 2 kişinin ellerinde çantalarla av bayine girdiği tespit edildi. Bunun üzerine polis ekipleri, operasyon için harekete geçti. Gerçekleştirilen operasyonda otomobilde ve şahısların av bayine satmak üzere oldukları farklı markalarda 5 adet 9 milimetre çapında, 1 adet 6,35 milimetre çapında tabanca, 6 adet kurusıkı tabanca, 6 adet tabanca fişeği ile silahlara ait şarjörler ele geçirildi. Olayla ilgili kaçak silahları satmak isteyen A.B. (31), S.T. (24) ile silahları almak isteyen av bayi sahibi T.T. (44) gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.