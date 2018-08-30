Aksaray’da kağıt balyası yüklü tırda yangın

Yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken karayolu yarım saat trafiğe kapalı kaldı.

Yangın, Aksaray-Ankara karayolu 33’üncü kilometresinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Ankara’dan Aksaray istikametine seyreden Özcan K. (35) idaresindeki 06 EC 7884 plakalı tırın kağıt balyaları yüklü 68 AD 1697 plakalı dorsesinde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Aynalardan dorseden duman çıktığını fark eden sürücü tırı hemen sağa çekerek kağıt balyalarının yandığını gördü. Bunun üzerine sürücü tırı dorseden ayırarak durumu itfaiyeye bildirdi. Kısa sürede olay yerine intikal eden Aksaray Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri yangına müdahale etti. Yangın 2 saat süren çalışma sonucu tamamen söndürülürken Aksaray-Ankara Karayolu Aksaray istikameti yaklaşık yarım saat trafiğe kapatıldı.