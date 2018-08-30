Diğer
Kategoriler
30 Ağustos 2018 20:09

Aksaray’da kağıt balyası yüklü tırda yangın

Aksaray’da kağıt balyaları yüklü tırda çıkan yangın paniğe neden oldu.

Aksaray’da kağıt balyası yüklü tırda yangın

30 Ağustos 2018 20:09

Yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken karayolu yarım saat trafiğe kapalı kaldı.


Yangın, Aksaray-Ankara karayolu 33’üncü kilometresinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Ankara’dan Aksaray istikametine seyreden Özcan K. (35) idaresindeki 06 EC 7884 plakalı tırın kağıt balyaları yüklü 68 AD 1697 plakalı dorsesinde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Aynalardan dorseden duman çıktığını fark eden sürücü tırı hemen sağa çekerek kağıt balyalarının yandığını gördü. Bunun üzerine sürücü tırı dorseden ayırarak durumu itfaiyeye bildirdi. Kısa sürede olay yerine intikal eden Aksaray Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri yangına müdahale etti. Yangın 2 saat süren çalışma sonucu tamamen söndürülürken Aksaray-Ankara Karayolu Aksaray istikameti yaklaşık yarım saat trafiğe kapatıldı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER AKSARAY HABERLERİ
AKSARAY HAVA DURUMU
33
°
C
Az Bulutlu
  • Cuma
    Az Bulutlu
    33°C
  • Cumartesi
    Az Bulutlu
    33°C
  • Pazar
    Az Bulutlu
    33°C
  • Pazartesi
    Az Bulutlu
    34°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç