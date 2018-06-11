Aksaray’da kapalı sulama sistemine geçiliyor

Sağ Sahil Sulama Birliği ve Devlet Su İşleri’nin ortaklaşa yaptığı proje ile ilgili bilgiler veren AK Parti İl Başkanı Hüseyin Altınsoy, “214 bin 200 dekar araziye ulaşan sulama hattı 275 milyon TL devlet desteği ile kapalı sulama sistemine dönüşüyor. Kapalı sulama sistemine dönüşmesi ile yüzde 40 oranında su kaybı önlenecek” dedi.

Başkan Altınsoy, yeni proje ile su kaybı yaşanmadan suyun tarlaya ulaşacağını belirterek, “Aksaray’ın en önemli sorunlarından birisi de sulama suyu. Ayrıca yağış konusunda da Türkiye’de az yağış alan iller arasında son 5’lerde yer alıyoruz. Bu yıl Allah’a şükür yağış açısından biraz iyiyiz. Ama tabi her yıl yağışa bağımlı sulama yapmamız mümkün değil. Bu da üretimi su tüketimi dünya açısından ve ülkemiz açısından giderek önemini artırıyor. Biz Aksaray olarak tarım ve hayvancılık konusunda önemli bir potansiyele sahibiz. Mevcut barajımız 1962 yılında yapılmış ve esasında ekonomik ömrünü çoktan doldurmuş bir barajımız. Şu anda da barajdan sulamamız gereken alanın ancak yarısını veya yarasından daha azını sulayabiliyoruz. İnşallah bu proje ile birlikte hem su miktarını artıracağız, hem de barajdan çıkan suyun tarlaya kayıp olmadan ulaşmasını sağlayacağız. İnşallah tarla içerisindeki sulama sistemlerini de değiştirerek en az su ile en fazla verimi elde etme şansımız olacak. Bu proje ile hükümetimiz sulama suyunu 275 milyon liralık bir ödeme ile Aksaray’da sağ sahil ve sol sahil olmak üzere geniş bir alana aktarmayı planlıyor. Bu proje gerçekten çok önemli bir proje. Proje ile birlikte yüzde 40 oranında su kaybını önleyeceğiz. Bölgemizde ki üreticilerimizin hem makine parkuru genişleyecek, hem de iş istihdamına katkı sağlayacak. Projenin hayata geçirilmesinde yoğun emek sarf eden Başta Valimiz Aykut Pekmez olmak üzere Grup Başkanvekilimiz İlknur İnceöz, Milletvekillerimiz Cengiz Aydoğdu ve Mustafa Serdengeçti ve Belediye Başkanımız Haluk Şahin Yazgı’ya teşekkür ediyorum” ifadelerine yer verdi.