Aksaray’da "Kariyer Günleri" programı

32 ülkeden binin üzerinde öğrencinin katıldığı “Kariyer Günleri” programında, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İşgücü Genel Müdürlüğünden uzmanlar tarafından yabancı öğrencilerin staj ve çalışma koşulları hakkında bilgiler verildi. Esas amacı öğrencilerin staj ve iş imkanları ile birlikte karşılaştıkları problemlerin uzmanlar tarafından cevaplandırılması ve işverenlerle öğrencilerin buluşturulması olan “Kariyer Günleri” programında birçok kurum tarafından da sunumlar yapıldı. Programda konuşan İŞKUR İl Müdürü Mahmut Akkuş, eğitimin her alanda olduğu gibi iş sektöründe de önemli bir yeri olduğunu belirterek, “Bu proje Aksaray Valiliği öncülüğünde, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Uluslararası İşgücü Genel Müdürlüğü, İŞKUR Genel Müdürlüğü, Göç İdaresi İl Müdürlüğü, Aksaray Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü tarafından Türkiye’de bir ilk olarak düzenlendi. Ülkemiz dünyanın 191 ülkesinden, 4,5 milyona yakın göçmen statüsünde en fazla sığınmacı barındıran lider bir ülkedir. Aksaray’da 11 bin 754 göçmen vatandaşımız ikamet etmektedir. Aynı havayı soluduğumuz, aynı mekanları teneffüs ettiğimiz ve dünyada Arakan’da, Filistin’de, Doğu Türkistan’da, Suriye’de yaşanan olaylara karşı aynı hissiyata sahip olduğumuz dost ve akraba ülkelerimizin temsilcilerine devletimiz ve hükümetimiz her zaman sahip çıkmıştır. Bu program bu anlamda önemlidir. Temennimiz bu farkındalık toplantısıyla ilerleyen zamanlarda sizleri dev firmalar ile bir araya getirmek, organize sanayi bölgesinde bu toplantının niteliğinde bir çalışma ortaya koymaktır. Şunu bilhassa hatırlatmak isterim ki sizler bugün ülkelerinizin ve şehirlerinizin temsilcisisiniz. Buradan mezun olduktan sonra ülkenize döndüğünüzde Türkiye’nin temsilcileri olacaksınız. Bu yüzden tüm kurumlar ile iş birliği içerisinde böyle bir toplantının ilkini gerçekleştiriyoruz. Hiç şüphesiz ki bu toplantılarımızın sayıları Aksaray Üniversitemiz ile iş birlikteliği içerisinde her geçen gün artacaktır” dedi.