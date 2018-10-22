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Aksaray'da kaybolan 3 kişinin terlikleri baraj kıyısında bulundu

Aksaray’da dün sabah saatlerinde balık tutmak için evden çıktıktan sonra kendilerinden haber alınamayan 3 arkadaşın terlikleri baraj kıyısında bulundu.

Aksaray'da dün sabah saatlerinde balık tutmak için evden çıktıktan sonra kendilerinden haber alınamayan 3 arkadaşın terlikleri baraj kıyısında bulundu.


Olay, dün sabah saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Aksaray merkezde ikamet eden ve Gülağaç ilçesi Çatalsu köyünden olan Ahmet Şen (40), Şaban Asal (40) ve Dumrul Duru (40), Şaban Asal'a ait olan yabancı plakalı otomobil ile Çatalsu köyüne geldiler. Burada Mamasın Barajı kıyısına aracı bırakan 3 arkadaştan 34 saattir haber alınamıyor. Acil Afet Durum (AFAD), Ulusal Medikal Kurtarma (UMKE), 112 acil yardım ekipleri ve jandarma ekiplerinin başlattığı geniş çaplı arama ve kurtarma çalışması kapsamında kaybolan 3 arkadaştan ikisinin terlikleri barajın kıyısına vurmuş olarak bulundu. Bulunan terlikler kaybolan 3 arkadaşın ailelerine gösterilirken, terliklerin Ahmet Şen ile Dumrul Duru'ya ait olduğu teyit edildi.


Olayla ilgili Konya Su Altı Grup Amirliğinden gelen polis dalgıçlar ve arama kurtarma ekipleri de bölgeye intikal etti. Ekipler bir taraftan baraja dalarak arama yaparken, köy halkı da AFAD ekipleriyle koordineli olarak kayıklarla açıldıkları barajda arama kurtarma çalışması yapıyor. Jandarma Olay Yeri İnceleme ekipleri bulunan terlikleri incelemek üzere alırken, arama ve kurtarma çalışmaları herhangi bir tanık olmaması nedeniyle zor şartlarda tüm hızıyla sürüyor.

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