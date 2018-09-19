Aksaray'da kuyumcu hırsızlığı kamerada

Aksaray'da müşteri gibi kuyumcuya giren ve tabladaki bilezikleri çalarak kaçan maskeli hırsız, polis tarafından kıskıvrak yakalandı. Maskeli hırsızın bilezikleri çaldığı an güvenlik kameralarına yansırken, yakalanma anı da bir amatör kamera tarafından görüntülendi.

Olay, Minarecik Mahallesi Sarraflar Çarşısı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, dün akşam Ekrem Çakır'a (55) ait kuyumcuya gelen maskeli bir kişi, kapanmak üzere olan kuyumcuda telefonla konuşur gibi yaparak bileziklere bakmak istedi. Yüzünde medikal maskesi olan hırsız, kuyumcudan vitrinde bulunan yüzüğü çıkarmasını istedi. Kuyumcu arkasını dönüp yüzük tablasını çıkardığı esnada hırsız, tezgah üzerinde bulunan bilezik tablasındaki 19 adet bileziği avuçlayarak kaçtı. Dükkan çalışanları hırsızın peşine düşerken, diğer esnaflar polisi aradı. Kısa sürede bölgeyi abluka altına alan polis ekipleri, yaklaşık 15 dakika süren kovalamaca sonucu Murat G.'yi (33) eski karakol önünde yakaladı. Yakalanan hırsız, kendisini kelepçelemek isteyen polis memurlarına ‘Yaşamaktan bıktım durun' diye bağırarak direndi. Polis ekipleri kısa sürede hırsızı etkisiz hale getirirken, çaldığı yaklaşık 200 bin TL değerindeki 19 adet bilezik şüphelinin üzerinde ele geçirildi. Şahsın üzerinde yapılan aramada ayrıca bir adet kuru sıkı tabanca ele geçirildi. Bilezikler polis tarafından kuyumcu Ekrem Çakır'a teslim edildi. Kuyumcu Çakır, kısa bir sürede şüpheliyi yakalayarak altınlarını iade eden polise teşekkür etti.

Zanlının bilezikleri çaldığı an ise kuyumcunun güvenlik kameralarına anbean yansıdı.