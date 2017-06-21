Diğer
Kategoriler
21 Haziran 2017 14:12

Aksaray’da mahallelere yeni park yapılıyor

Aksaray Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü, Yavuz Sultan Selim ve Mehmet Akif Ersoy Mahallelerine yeni park yapımı için çalışmalara başladı.

Aksaray’da mahallelere yeni park yapılıyor

21 Haziran 2017 14:12


Şehrin genelinde yoğun bir çalışma yürüten Aksaray Belediyesi, kültür, sanat projelerinin yanı sıra yol, kaldırım, kanalizasyon ve yağmur suyu hattı çalışmalarına ek olarak park eksikliği olan mahallelere yönelik çok yönlü bir çalışma sürdürüyor. Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, Yavuz Sultan Selim ve Mehmet Akif Ersoy Mahallelerine park yapımı için eş zamanlı olarak çalışma başlattı. Kurulan yeni parkların içerisinde çocuk oyun grupları, kamelyalar ile mahalle sakinleri tarafından yoğun talep edilen spor aletlerinin yer alacağı bildirildi. Park yapım çalışmalarının kısa sürede tamamlanarak bölgede yaşayan vatandaşların hizmetine sunulacağı öğrenildi. Mahallelerinde park yapımı yakından takip eden mahalle sakinleri, sunulan hizmetten dolayı Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı’ya teşekkür ettiler.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER AKSARAY HABERLERİ
AKSARAY HAVA DURUMU
25
°
C
Az Bulutlu
  • Perşembe
    Az Bulutlu
    25°C
  • Cuma
    Az Bulutlu
    29°C
  • Cumartesi
    Az Bulutlu
    29°C
  • Pazar
    Az Bulutlu
    31°C
AKSARAY NAMAZ VAKİTLERİ
  • 26 RAMEZÂN 1438
  • 21 Haziran 2017
  • Çarşamba
  • İmsak :03:04
  • Güneş :05:14
  • Öğle :12:56
  • İkindi :16:52
  • Akşam :20:19
  • Yatsı :22:11
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!