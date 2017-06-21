Aksaray’da mahallelere yeni park yapılıyor

Şehrin genelinde yoğun bir çalışma yürüten Aksaray Belediyesi, kültür, sanat projelerinin yanı sıra yol, kaldırım, kanalizasyon ve yağmur suyu hattı çalışmalarına ek olarak park eksikliği olan mahallelere yönelik çok yönlü bir çalışma sürdürüyor. Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, Yavuz Sultan Selim ve Mehmet Akif Ersoy Mahallelerine park yapımı için eş zamanlı olarak çalışma başlattı. Kurulan yeni parkların içerisinde çocuk oyun grupları, kamelyalar ile mahalle sakinleri tarafından yoğun talep edilen spor aletlerinin yer alacağı bildirildi. Park yapım çalışmalarının kısa sürede tamamlanarak bölgede yaşayan vatandaşların hizmetine sunulacağı öğrenildi. Mahallelerinde park yapımı yakından takip eden mahalle sakinleri, sunulan hizmetten dolayı Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı’ya teşekkür ettiler.