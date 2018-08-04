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04 Ağustos 2018 14:07

Aksaray’da minibüs ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı

Aksaray’da minibüs ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Aksaray’da minibüs ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı

04 Ağustos 2018 14:07


Kaza, Kergi Mahallesi 1741 Sokak 54. cadde üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, şehir merkezi istikametine seyreden Osman B. (29) idaresindeki 68 AY 280 plakalı servis minibüsü, Kergi Kavşağında Ogün Ömer Karsanlı (23) idaresindeki 68 BJ 781 plakalı motosikletle çarpıştı. Motosiklete çarpan minibüs sürücüsü park halindeki 68 BL 888 plakalı otomobile çarparak durabilirken, motosiklet sürücüsü Ogün Ömer Karsanlı olay yerinde hayatını kaybetti. Motosiklette yolcu olarak bulunan Abdulsamet S. (22) yaralandı. Minibüs sürücüsünün de hafif sıyrıklarla yaralandığı kazada yaralılar Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alınırken, Abdulsamet S’nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.


Kazayla ilgili soruşturma başlatılırken, minibüs sürücüsü gözaltına alındı.




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