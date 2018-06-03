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03 Haziran 2018 22:19

Aksaray’da motosiklet otomobile çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

Aksaray’da otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi de yaralandı.

Aksaray’da motosiklet otomobile çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

03 Haziran 2018 22:19


Kaza, Aksaray - Adana Karayolunun 15’inci kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Aksaray’dan Adana istikametine seyreden Umut Ramazan Demir (32) idaresindeki 68 BJ 322 plakalı motosiklet, önünde seyreden E.G. (50) idaresindeki 50 EA 016 plakalı otomobile arkadan çarptı. Kaza sonrası motosiklet ve araç sürücüsü yaralandı. Yoldan geçen diğer sürücüler tarafından sağlık ve polise haber verildi. Kısa sürede olay yerine gelen 112 Acil Yardım ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yaparken, motosiklet sürücüsü kaldırıldığı Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.


Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.




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