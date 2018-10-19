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Aksaray'da muhtarlar, Muhtarlar Gününde bir araya geldi

Aksaray’da mahalle ve köy muhtarları 19 Ekim Muhtarlar Günü münasebetiyle Ziraat Odası Başkanı Emin Koçak ile bir araya gelerek değerlendirme toplantısı yaptı.

Aksaray'da mahalle ve köy muhtarları 19 Ekim Muhtarlar Günü münasebetiyle Ziraat Odası Başkanı Emin Koçak ile bir araya gelerek değerlendirme toplantısı yaptı.


Aksaray'da 19 Ekim Muhtarlar Günü nedeniyle Ziraat Odası Başkanlığında bir araya gelen köy ve mahalle muhtarları, günün önemine binaen değerlendirme toplantısı yaptı. Ziraat Odası Başkanı Emin Koçak'ın da muhtar olması nedeniyle ziraat odasında buluşan muhtarlar, yapılan çalışmaları masaya yatırarak yaklaşan seçimler hakkında da görüş alışverişinde bulundu. Muhtarların, kentin en temel taşları olduğunu belirten Muhtarlar Derneği Başkanı Mehmet Emin Tetik, tüm resmi ve özel kurum ile kuruluşlarla birlik ve beraberlik içerisinde çalıştıklarını söyledi.


Ziraat Odası Başkanı ve Kazıcıktol Köy Muhtarı Emin Koçak ise muhtarlar olarak her zaman birlik ve beraberlik içerisinde bulunulması ve çalışılması gerektiğine vurgu yaptı.

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