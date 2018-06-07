Aksaray’da nefes kesen kaçak silah operasyonu

Olayla ilgili sürücü gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, Konya’dan Aksaray’a kaçak tabanca sevkiyatı yapılacağı bilgisine ulaştı. Bunun üzerine harekete geçen polis ekipleri, plakasını önceden belirledikleri 06 FE 0906 plakalı otomobil için sabah erken saatlerde Konya yolunda pusuya yattı. Beklenen otomobilin gelmesi üzerine harekete geçen polis ekipleri aracı bir süre takip etti. Yapılan takibin ardından Aksaray girişinde operasyon için düğmeye basan polis, aracı durdurdu. Polis, araçtan inerek kaçmak isteyen Murat Ç.’yi yakalayarak gözaltına aldı. Araçta yapılan aramada ruhsatsız 7.65 mm çapında 16 adet ve 9 mm çapında 3 adet tabanca ele geçirildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.